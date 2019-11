Australien ist neuer und alter Weltmeister!

Bei der STIHL TIMBERSPORTS Weltmeisterschaft in Prag haben sich die Australier im Finale gegen den Rivalen aus Neuseeland mit einer Zeit von 47.80 Sekunden durchgesetzt. Bronze sicherte sich das Team aus den USA.

Bildergalerie Favoritencheck zur STIHL TIMBERSPORTS Weltmeisterschaft 2019 9 Bilder

Vor dem Finale haben sich die Neuseeländer sogar noch das Herzschlagfinale gegen den Rivalen aus Down Under gewünscht: "Es ist immer gut, gegen Australien zu spielen. Wir haben eine spezielle Rivalität." Am Ende reichte es aber für den Rekordweltmeister nur zu Silber. Für Australien ist es der siebte WM-Titel.

Anzeige

Jetzt die Spielewelt von SPORT1 entdecken - hier entlang!

Deutschland scheitert an Polen

Für Deutschland war bereits im Achtelfinale Schluss. Gegen die starken Polen war das deutsche Team chancenlos und beendete die Team-WM auf Rang acht.

Hoffnungen auf eine deutsche Medaille bestehen aber weiterhin, denn am Samstag fallen die Entscheidungen in der Einzel-WM (ab 19 Uhr im SPORT1-Livestream, auf Facebook und YouTube und ab 20.15 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1, ). Der 31-Jährige Danny Mahr aus dem hessischen Sinntal möchte nach seinem diesjährigen Sieg bei der deutschen Meisterschaft auch international für Furore sorgen.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

SPORT1-Experte Dirk Braun räumt Mahr dabei gute Chancen ein: "Eine Medaille ist möglich, aber dafür muss am Samstag wirklich alles passen. Ich würde es Danny gönnen!" Es wäre die erste deutsche WM-Medaille seit 2010.