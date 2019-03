Die heftigsten Abstürze im Tennis zum Durchklicken:

Bildergalerie Die heftigsten Abstürze im Tennis 29 Bilder

Im Jahr 2012 lag Sabine Lisicki auf Platz 12 der Weltrangliste, 2013 stand sie als erste Deutsche nach Steffi Graf im Wimbledon-Finale.

Danach aber folgte ein sehr steiler Abstieg, auch weil die mittlerweile 29-Jährige häufig von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Der vorläufige Tiefpunkt: Bei den Australian Open 2019 scheiterte Lisicki schon in der Qualifikation. In der am Montag erschienenen Weltrangliste wird sie auf Position 300 geführt.

Lisicki ist aber kein Einzelfall im aktuellen Tennis-Geschäft. SPORT1 zeigt die Tennis-Profis mit den weitreichendsten Abstürzen.