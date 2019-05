Die zurzeit am Knöchel verletzte Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat nach ihrer Absage für das WTA-Turnier in Rom in der Tennis-Weltrangliste zwei Plätze eingebüßt. Die 31-Jährige wird vor Beginn der French Open in Paris (26. Mai bis 9. Juni) auf Rang fünf geführt.

Nummer eins bleibt die Japanerin Naomi Osaka, neue Zweite ist Rom-Siegerin Karolina Pliskova (Tschechien).

Zverev bleibt auf Platz fünf

Bei den Männern bleibt Alexander Zverev trotz seiner anhaltenden Krise vorerst auf Rang fünf. Der 22-Jährige, im Vorjahr in Rom noch im Finale, büßte allerdings nach seiner Auftakt-Niederlage gegen Matteo Berrettini viele Punkte ein.

Weltranglistenerster ist weiterhin Novak Djokovic (Serbien), vor Rom-Sieger Rafael Nadal (Spanien), Roger Federer (Schweiz) und dem Österreicher Dominic Thiem.