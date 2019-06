vergrößernverkleinern Angelique Kerber schied bei den French Open bereits in der 1. Runde aus © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Angelique Kerbers frühes Aus bei den French Open macht sich auch in der Weltrangliste bemerkbar. Alexander Zverev hält seinen Platz in den Top Five.