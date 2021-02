Die USA trauern um ihren früheren Tennis-Star Tony Trabert.

Der fünfmalige Sieger von Grand-Slam-Turnieren starb laut Mitteilung der ATP am Mittwoch im Alter von 90 Jahren.

Trabert hatte im Einzel 1953 die US Open, 1954 die French Open sowie in seinem Glanzjahr 1955 die US Open, French Open und Wimbledon gewonnen.

Bei weiteren fünf Grand-Slam-Events siegte er im Doppel, meist an der Seite von Vic Seixas. Von 2001 bis 2011 stand Trabert der Hall of Fame des Tennis in Newport/Rhode Island vor.