Rafael Nadal geht nach seiner fast zweimonatigen Turnierpause fit und optimistisch in seine geliebte Sandplatzsaison.

"Ein wichtiger Teil der Saison hat für mich begonnen", sagte der 34 Jahre alte Spanier vor seinem Start beim Tennis-Masters in Monte Carlo, das am Sonntag begann: "Ich bin glücklich mit der Art und Weise, wie ich spiele. Im Moment ist mein Körper in guter Form."

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Nadal hat seit seinem Viertelfinal-Aus bei den Australian Open in Melbourne noch nicht wieder gespielt, die Nummer drei der Welt plagte sich lange mit Rückenschmerzen. Im Fürstentum profitiert er wie die deutsche Nummer eins Alexander Zverev zunächst von einem Freilos.

Im Juni will Sandplatz-König Nadal seinen 14. Titel bei den French Open in Paris gewinnen und mit seinem 21. Grand-Slam-Titel alleiniger Rekordhalter werden.

In Monte Carlo hat Nadal bislang elfmal triumphiert - alleine von 2005 bis 2012 achtmal nacheinander.