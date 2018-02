Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev und sein Trainer Juan Carlos Ferrero gehen künftig getrennte Wege. Das bestätigte ein Sprecher der Tennis-Akademie des ehemaligen Weltranglistenersten Ferrero am Freitag. Laut der spanischen Sporttageszeitung Marca sind "inhaltliche Differenzen" der Grund für die Trennung. Die Gerüchte über eine mögliche Zusammenarbeit Zverevs mit Boris Becker, derzeit Head of Men's Tennis im DTB, dürften damit neue Nahrung erhalten.

Ferrero gehörte seit Juli 2017 zu Zverevs Trainerteam. Kurz danach hatte der 20-Jährige die hochkarätig besetzten Turniere in Washington D.C. und Montreal gewonnen, den erstmaligen Einzug in ein Grand-Slam-Viertelfinale bei den US Open und den Australian Open aber erneut verpasst. Laut Marca haben sich Ferrero und Zverev nun aufgrund unterschiedlicher Ansichten bezüglich der Ausrichtung des Umfelds auf ein Ende der Trainertätigkeit des Spaniers geeinigt.

Wird Becker der neue Coach?

Deutschlands Tennis-Ikone Becker hatte derweil Anfang Februar beim deutschen Davis-Cup-Erfolg in Australien erfolgreich mit dem Hamburger zusammmengearbeitet. Der 50-Jährige gilt als enger Freund der Familie Zverev und saß in der Vorwoche auch bei dessen Teilnahme am ATP-Turnier in Rotterdam auf der Tribüne.

Der Deutschen Tennis Bund (DTB) wollte sich an den Spekulationen über ein mögliches Engagement Beckers in Zverevs Trainerteam zunächst nicht beteiligen: "Boris Becker ist unser Head of Men's Tennis und es gibt für uns derzeit keinen Grund daran zu zweifeln, dass er es bleibt", teilte der Verband am Freitag mit.

Becker und Zverevs Management waren auf SID-Anfrage zunächst nicht zu erreichen.