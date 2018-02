Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seinen zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour verpasst.

Im Finale von Delray Beach verlor der Weltranglisten-64. nach nur 62 Minuten gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe 1:6, 4:6.

Trotz der Niederlage wird Gojowczyk, der im vergangenen Jahr in Metz seinen bislang einzigen Titelgewinn gefeiert hatte, in der Weltrangliste ab Montag erstmals in seiner Karriere unter den Top 55 geführt.

Auf dem Weg ins Endspiel hatte der 28 Jahre alte Davis-Cup-Spieler Tiafoes Landsmänner John Isner, Reilly Opelka und Steve Johnson aus dem Turnier geworfen.