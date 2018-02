Anzeige

Tennis: Roger Federer kehrt an die Spitze der Weltrangliste zurück Federer offiziell wieder Nummer 1 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Roger Federer ist wieder die Nummer eins der Weltrangliste © Getty Images

Es ist offiziell: Roger Federer kehrt zurück an die Spitze der Weltrangliste, als ältester Spieler der Geschichte. Am Montag startet er in seine 303. Woche als Nummer 1.