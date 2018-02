Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Rotterdam souverän in die zweite Runde eingezogen.

Der 20 Jahre alte Hamburger, der seit Montag in der Weltrangliste wieder an Position Nummer vier geführt wird, gewann sein Auftaktmatch gegen den Spanier David Ferrer mit 6:4, 6:3. Damit trifft der an Nummer drei gesetzte Zverev im Achtelfinale entweder auf Joao Sousa (Portugal) oder Lucky Loser Andreas Seppi (Italien).

Zuvor war sein Bruder Mischa Zverev bei dem Turnier in den Niederlanden an dem an Position sechs gelisteten Tschechen Tomas Berdych 5:7, 3:6 gescheitert. Für den 30-Jährigen war es in seinem sechsten Match des Jahres bereits die fünfte Niederlage (DATENCENTER: Ergebnisse aus Rotterdam).

Mayer scheitert in Buenos Aires

Der Bayreuther Florian Mayer verlor beim ATP-Turnier in Buenos Aires 6:7 (4:7), 4:6 gegen Lokalmatador Federico Delbonis. Eine Woche zuvor war der 34-Jährige in Sofia ebenfalls in seinem Auftaktmatsch gescheitert.