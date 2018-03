Anzeige

ATP: Philipp Kohlschreiber erreicht dritte Runde in Indian Wells Kohlschreiber kämpft sich in Runde 3 / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Philipp Kohlschreiber bezwang den US-Amerikaner Tim Smyczek © Getty Images

Philipp Kohlschreiber steht als erster deutscher Tennisprofi in Indian Wells in Runde 3. Der Augsburger ringt einen US-Amerikaner in drei Sätzen nieder.