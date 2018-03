Mischa Zverev steht als vierter deutscher Tennisprofi in der zweiten Runde des prestigeträchtigen ATP-Turniers im kalifornischen Indian Wells. Der Hamburger setzte sich in der Nacht zum Samstag gegen den Kasachen Michail Kukuschkin durch und verwandelte nach 2:09 Stunden seinen ersten Matchball zum 6:3, 4:6, 6:1. Zverevs nächster Gegner ist der an Nummer 18 gesetzte US-Amerikaner Sam Querrey, im vergangenen Jahr Halbfinalist in Wimbledon.

An der Auftakthürde waren zuvor Zverevs Kollegen Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczyk gescheitert. Davis-Cup-Spieler Struff musste sich der australischen Hoffnung Alex de Minaur mit 6:3, 6:7 (3:7), 6:7 (5:7) geschlagen geben, Delray-Beach-Finalist Gojowczyk verlor 4:6, 4:6 gegen den Israeli Dudi Sela.

Neben Mischa Zverev stehen damit nach Freilosen noch sein an vier gesetzter Bruder Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber (Nr. 31) sowie Maximilian Marterer in der zweiten Runde.