Für Peter Gojowczyk ist das ATP-Turnier in Toronto schon nach der ersten Runde beendet.

Der 29 Jahre alte Münchner war beim 2:6, 2:6 gegen den Spanier Fernando Verdasco chancenlos. Gojowczyk hatte schon vor zwei Wochen beim Turnier am Hamburger Rothenbaum enttäuscht und war in der ersten Runde in zwei Sätzen am ungesetzten Chilenen Nicolas Jarry gescheitert (DATENCENTER: Ergebnisse aus Toronto).

Letzter deutscher Teilnehmer in der kanadischen Metropole ist Alexander Zverev, der am Sonntag beim Turnier in Washington seinen Vorjahressieg wiederholt hat.

Zverev wartet noch auf seinen Gegner

Die Nummer zwei der Setzliste - der Weltranglisten-Zweite Roger Federer hatte seinen Start wegen Schulterproblemen abgesagt - trifft in der Runde der besten 32 auf den Spanier David Ferrer oder den US-Qualifikanten Bradley Klahn.