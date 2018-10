Die Spieler mit den meisten ATP-Titeln - Roger Federer nicht auf der 1

Roger Federer hat bei den Swiss Indoors ATP 500 in Basel seinen 99. Einzeltitel auf der Tour gefeiert. Damit steht er kurz vor dem Eintritt in den Club-100. Aber damit ist der Schweizer noch nicht der Spieler mit den meisten Einzelsiegen in der ATP-Geschichte. SPORT1 zeigt die Top-10 der erfolgreichsten Tennis-Asse und die besten Deutschen

© Getty Images