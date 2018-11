Roger Federer - Daniil Medvedev: ATP-Masters Shanghai LIVE im Ticker

Fünf Wochen nach seinem enttäuschendem Achtelfinal-Aus bei den US Open bestreitet Roger Federer sein erstes Match auf der ATP-Tour.

In Shanghai trifft der Weltranglistenzweite in der zweiten Runde des ATP-Masters 1000 in Shanghai erstmals auf den aufstrebenden Russen Daniil Medvedev (ATP Masters Shanghai: Roger Federer - Daniil Medvedev ab 13:40 LIVE im Ticker). Die aktuelle Nummer 22 der Welt strotzt derzeit vor Selbstvertrauen und holte letzte Woche den Turniersieg in Tokio, bereits sein dritter in diesem Jahr.

Federer mit Form zufrieden

Federer glaubt, bereit zu sein: "Ich fühle mich da, wo ich sein möchte", zeigt er sich mit seiner Form zufrieden.

Zwar hat er zuletzt vier Turniere nicht gewonnen, aber er hält fest: "Ehrlich gesagt, habe ich nicht oft schlecht gespielt. Eigentlich kommen mir nur gerade zwei Spiele in den Sinn." Noch wichtiger für ihn: "Ich war nun seit über einem Jahr nicht mehr verletzt."

Medvedev mit breiter Brust

Medvedev und Federer treffen zum ersten Mal auf der ATP-Tour aufeinander.

Medvedev befindet sich momentan in der Form seines Lebens, nachdem er am Sonntag seinen ersten ATP 500 Titel seiner Karriere in Tokio gewonnen hat. Insgesamt holte der Russe bereits seinen dritten Turniersieg in diesem Jahr und kletterte in der Weltrangliste bereits auf den 22. Platz.

Der Russe freut sich auf das Duell gegen Federer: "Gegen ihn im Turnier auf dem Center Court zu spielen, vor allem in einem Masters 1000, ist etwas Großartiges."