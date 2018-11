Das hat es seit 22 Jahren nicht mehr gegeben: Mit Alexander Zverev steht zum ersten Mal seit Boris Becker 1996 wieder ein Deutscher im Finale des Jahresabschlussturniers der ATP-Tour.

Auf dem Weg zum wohl größten Match seiner Karriere räumte der 21-Jährige im Halbfinale keinen Geringeren als Finals-Rekordsieger Roger Federer mit 7:5, 7:6 aus dem Weg. Zverevs Triumph wurde allerdings von einer Kontroverse im abschließenden Tie-Break überschattet: Der Deutsche unterbrach einen Ballwechsel, in dem Federer am Drücker war, weil ein Balljunge auf der Platzseite des Schweizers einen Ball fallen ließ.

Zverevs Aktion war zwar regelkonform, brachte aber das Londoner Publikum gegen ihn auf, das ihn daraufhin ausbuhte und auspfiff. "Ich wollte nicht, dass es so endet", sagte Zverev nach dem Sieg gegen sein Kindheitsidol aus der Schweiz: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen verloren."

Federer springt Zverev zur Seite

Federer sprang seinem Kontrahenten später zur Seite: "Der Balljunge hat gesagt, was passiert ist. Der Linienrichter hat es bestätigt. Der Schiedsrichter hat ihnen geglaubt, und er hatte Recht. Es ist also normal, den Punkt zu wiederholen."

Dennoch bekam Zverevs Sternstunde schnell einen faden Beigeschmack. Im Finale des Abschlussturniers der besten acht Tennisspieler des Jahres kann sich der 21-Jährige allerdings keine Ablenkung leisten. Am Sonntag kommt es zum Wiedersehen mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Tennis, Finale Alexander Zverev vs. Novak Djokovic ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Der seit Wochen schier unbesiegbare Serbe fegte im Halbfinale am Samstag Kevin Anderson (Südafrika) in der Neuauflage des Wimbledon-Finales mit 6:2, 6:2 vom Platz. Damit bleibt der "Djoker" im Turnierverlauf weiterhin ohne Satz- und sogar Aufschlagverlust. In der Gruppenphase hatte er Finalgegner Zverev bereits mit 6:4, 6:1 deklassiert.

Die Rollen scheinen vor dem letzten großen Showdown des Tennisjahres also klar verteilt.

Das Finale der ATP Finals in London:

Alexander Zverev (Deutschland) - Novak Djokovic (Serbien) - Sonntag ab 19 Uhr im LIVETICKER

