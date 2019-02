Tennisprofi Maximilian Marterer ist bei seinem vierten Turnierstart in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Weltranglisten-76. aus Nürnberg unterlag in der ersten Runde des ATP-Turniers in Cordoba/Argentinien dem elf Ränge besser klassierten Slowenen Aljaz Bedene mit 3:6, 4:6.

Marterer ist der einzige deutsche Starter bei dem mit 589.680 Dollar dotierten Sandplatzturnier.