100 Karrieretitel! In Dubai erringt Roger Federer diesen Jubiläumserfolg und fügt seiner schon beeindruckenden Laufbahn einen weiteren Meilenstein hinzu.

Nach Jimmy Connors ist er erst der zweite Spieler der Geschichte, der diese unfassbare Schallmauer durchbrechen kann.

Aber der Maestro hat noch nicht genug. Da er das Racket noch nicht an den Nagel hängen will, könnte Connors Rekord von 109 Titeln noch in Gefahr geraten.

