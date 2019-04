Tennisprofi Mischa Zverev ist beim Sandplatzturnier in Marrakesch sang- und klanglos in der ersten Runde ausgeschieden.

Der Hamburger unterlag dem Japaner Taro Daniel in nur 55 Minuten 3:6, 0:6 und kassierte beim fünften Turnierstart im Jahr 2019 die vierte Erstrundenpleite.

Lediglich in Miami war Zverev durch die Aufgabe seines spanischen Gegners Nicola Kuhn in die zweite Runde eingezogen.

Sein Bruder Alexander Zverev ist in Marrakesch an Nummer eins gesetzt und trifft am Dienstag auf den Usbeken Denis Istomin.

Barthel scheitert in Lugano

Tennisspielerin Mona Barthel (Neumünster) hat unterdessen beim WTA-Turnier in Lugano/Schweiz ihr Auftaktmatch verloren.

Die 28-Jährige unterlag der Rumänin Sorana Cirstea trotz Satzführung 7:6 (8:6), 2:6, 4:6.

Tamara Korpatsch (Hamburg) bekommt es in ihrem ersten Spiel mit Timea Bacsinszky (Schweiz) zu tun.