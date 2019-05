vergrößernverkleinern Matteo Berrettini steht in München im Enspiel © Getty Images

Matteo Berrettini erreicht am Sonntagvormittag das Endspiel beim ATP-Turnier in München. Am Nachmittag muss der Italiener gegen den Chilenen Cristian Garin ran.