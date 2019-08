vergrößernverkleinern Jan-Lennard Struff steht in Cincinatti in der 2. Runde © Getty Images

Jan-Lennard Struff steht beim ATP Masters in Cincinatti in der 2. Runden. Gegen den Kroaten Ivo Karlovic siegte Struff in zwei Sätzen.