Titelverteidiger Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Shanghai überraschend bereits im Viertelfinale gescheitert. Der Weltranglistenerste aus Serbien musste sich am Freitag Stefanos Tsitsipas in 2:02 Stunden mit 6:3, 5:7, 3:6 geschlagen geben. Der 21 Jahre alte Grieche, der gegen Wimbledon-Champion Djokovic nun eine positive Bilanz (2:1 Siege) besitzt, kämpft damit gegen US-Open-Finalist Daniil Medwedew (Russland) um den Einzug in sein drittes Masters-Endspiel.

Tsitsipas qualifiziert sich für ATP-Finale

Zudem ist Tsitsipas als sechster Spieler für das ATP-Finale in London (10. bis 17. November) qualifiziert. Zuvor hatten neben dem Superstar-Trio aus Djokovic, Rafael Nadal (Spanien) und Roger Federer (Schweiz) schon Medwedew und Dominic Thiem aus Österreich ihr Ticket für das Turnier der besten acht Spieler des Jahres gelöst.

Zverev fordert Federer

Der deutsche Spitzenspieler Alexander Zverev (Hamburg), der in London im Vorjahr seinen bislang größten Titel gewonnen hatte, kämpft noch um einen der verbliebenen zwei Plätze für das Saisonfinale. Der 22-Jährige trifft im Viertelfinale von Shanghai auf Grand-Slam-Rekordchampion Federer.

Für Djokovic endete indes eine starke Serie. Seit seiner verletzungsbedingten Aufgabe im Achtelfinale der US Open Anfang September hatte der 16-malige Grand-Slam-Champion in sieben Spielen keinen Satz abgegeben und nebenbei durch den Triumph in Tokio seinen 76. Turniersieg gefeiert.