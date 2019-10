Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe hat zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Viertelfinale auf der ATP-Tour erreicht.

Der 29-Jährige bezwang im Achtelfinale von Stockholm den Schweden Mikael Ymer 6:0, 7:6 (7:5).

Gegner um den Einzug ins Halbfinale ist der an Position vier gesetzte Kanadier Denis Shapovalov.

Im Juli war Stebe in Gstaad/Schweiz sogar zum ersten Mal in seiner Laufbahn in ein Finale eines ATP-Turniers eingezogen, war dort aber dann gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas chancenlos.