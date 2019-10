Jan-Lennard Struff hat sein drittes Halbfinale der Saison auf der ATP-Tour verpasst.

In Basel verlor der 29-Jährige sein Viertelfinale gegen den australischen Youngster Alex de Minaur 4:6, 6:7 (4:7). Nach 1:44 Stunden verwandelte der Weltranglisten-28. aus Down Under seinen ersten Matchball.

In diesem Jahr hatte Struff in Stuttgart und Auckland die Vorschlussrunde erreicht. Der 20-jährige de Minaur kämpft nun gegen den Amerikaner Reilly Opelka um den Einzug ins Endspiel des mit 2,2 Millionen Euro dotierten Turniers.

Die weiteren deutschen Starter Alexander Zverev (Nr. 2) und Peter Gojowczyk waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden.