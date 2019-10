Der frühere russische Tennisspieler Alexander Volkov ist im Alter von 52 Jahren gestorben.

Das teilte die Spielerorganisation ATP am Samstag mit.

Volkov stand 1993 im Halbfinale der US Open, mit dem russischen Davis-Cup-Team erreichte er 1994 das Endspiel. Später betreute er seinen Landsmann Marat Safin und führte ihn zu den Grand-Slam-Titeln in New York 2000 und Melbourne 2005.

Volkov gewann drei ATP-Turniere

In seiner Karriere gewann Volkov drei ATP-Turniere, und beinahe hätte er Michael Stichs Triumph in Wimbledon 1991 verhindert: Im Achtelfinale verlor er mit 5:7 im entscheidenden fünften Satz, Volkov hatte bereits 5:3 geführt.

Gegen Boris Becker war der Rechtshänder, der nach einer Schulterverletzung mit der linken Hand spielte, zumeist chancenlos, alle zehn Duelle verlor Volkov.