Sie ist aktuell das schönste Gerücht rund um Alexander Zverev - Brenda Patea. Bei Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" wurde sie 2017 "nur" Zehnte. Beim Hamburger könnte sie die Nummer eins sein. Zumindest wird sie bei den ATP Finals in London in seiner Box und mit ihm auf dem Boot zum Hotel gesichtet. SPORT1 stellt das Model vor

© SPORT1-Montage: Getty Images/Instagram@brendapatea