ATP: Gojowczyk scheitert in Indien

vergrößernverkleinern Peter Gojowczyk ist derzeit die Nummer 118 der Welt © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Peter Gojowczyk scheidet beim ATP-Turnier in Indien bereits in der ersten Runde aus. Der Deutsche unterliegt dem Australier James Duckworth in zwei Sätzen.