ATP passt Weltrangliste an

vergrößernverkleinern Novak Djokovic bleibt an der Spitze der Weltrangliste © Imago

Die ATP weicht die Regeln in Corona-Zeiten auf und passt die Weltranglliste an die aktuelle Situation an - auch der Spitzenreiter Novak Djokovic profitiert.