Wegen der massiv gestiegenen Zahl der Corona-Infektionen in Moskau haben die ATP und die WTA die beiden 250er-Tennisturniere in der russischen Hauptstadt am Donnerstag abgesagt.

Die Männer-Konkurrenz sollte vom 19. bis 25. Oktober stattfinden, die Veranstaltung der Frauen war vom 26. Oktober bis 1. November geplant.

Wie vorgesehen soll dagegen vom 12. bis 18. Oktober das ATP-500-Turnier im russischen St. Petersburg über die Bühne gehen.