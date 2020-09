Der Grieche Stefanos Tsitsipas und der Russe Andrej Rublew bestreiten am Sonntag (12.00 Uhr) das Finale beim Sandplatzturnier in Hamburg.

Tsitsipas, Nummer sechs im ATP-Ranking, gewann im Halbfinale am Rothenbaum gegen den Chilenen Cristian Garin 7:5, 3:6, 6:4.

Der Weltranglisten-14. Rublew besiegte den Norweger Casper Ruud 6:4, 6:2 und erreichte wie im Vorjahr das Endspiel.

Als letzte Deutsche im Einzel waren Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Dominik Koepfer (Furtwangen) im Achtelfinale ausgeschieden, Koepfer schlägt bereits am Sonntag am ersten Turniertag der French Open in Paris auf.