Die Trennung von seiner Freundin Brenda Patea gab Tennis-Star Alexander Zverev bereits im August bekannt.

Nun gibt es aber eine überraschende Nachricht von dem ehemaligen Paar. Die Schauspielerin gab in der Gala bekannt: "Ich bin in der 20. Schwangerschaftswoche und erwarte ein Kind von Alex."

Zverev wird mit 23 Jahren also zum ersten Mal Vater!

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Allerdings: Zum Tennis-Superstar hat die 27 Jahre alte Patea seit August keinen Kontakt. Auf die Frage, ob sie sich das Sorgerecht mit ihrem Ex-Freund teilen wolle, stellte sie klar: "Das ist für mich ausgeschlossen."

Ob Zverev das so akzeptieren wird?

Zverev wusste schon länger von der Baby-Nachricht

Der aktuelle Weltranglistensiebte und die Schauspielerin aus Berlin hatten sich im Sommer nach rund einem Jahr Beziehung getrennt. Zverev wusste laut dem Bericht auch schon länger von dem Baby, hielt es aber geheim und äußerte sich bisher nicht.

"Es hat schon vorher gekriselt, weil wir verschiedene Ansichten vom Leben haben. Wer an der Seite eines Sportlers lebt, muss sich unterordnen", nannte Patea die Gründe für das Liebes-Aus. Der Nachwuchs war also kein Trennungsgrund.

Patea plant nun ihr Leben als alleinerziehende Mutter: "Das Kind war nicht geplant, aber ich werde alles dafür tun, dass es in einem harmonischen Umfeld aufwächst. Ich bin in der glücklichen Situation, das Kind auch allein aufziehen zu können", sagte Patea.

In den vergangenen Wochen ließ sich der Deutsche sportlich durch diese Neuigkeiten nicht aus der Fassung bringen. Zverev gewann in Köln in zwei Wochen in Folge das Turnier und blieb acht Matches in Folge ungeschlagen.

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE