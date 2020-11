Die ATP Finals in London gehen in die entscheidende Phase – ohne Alexander Zverev.

Der deutsche Tennisprofi und Champion von 2018 verlor sein letztes sowie entscheidendes Gruppenspiel gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic und verpasste beim letzten Saison-Highlight des Jahres den dritten Halbfinaleinzug in Folge.

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Djokovic sicherte sich dagegen in der Vorrundengruppe "Tokio 1970" den zweiten Platz und trifft nun am Samstag auf den österreichischen US-Open-Champion Dominic Thiem, den Sieger der anderen Vorrundengruppe "London 2020".

Das zweite Halbfinale bestreiten der Russe Daniil Medvedev, der in der Vorrundengruppe "Tokio 1970" alle drei Partien in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte, und der 20-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal. Das Finale steigt am Sonntag.

Djokovic ist damit der einzige verbliebene Ex-Champion bei den ATP Finals. Der Serbe konnte das Turnier bereits fünfmal für sich entscheiden.

Spielplan und Ergebnisse ATP Finals:

Halbfinale: Samstag, 21. November:

Dominic Thiem - Novak Djokovic (15 Uhr)

Daniil Medvedev - Rafael Nadal (21 Uhr)

Freitag, 20. November:

Novak Djokovic - Alexander Zverev 6:3, 7:6

Daniil Medvedev - Diego Schwartzman 6:3, 6:3

Donnerstag, 19. November:

Dominic Thiem - Andrej Rublev 2:6, 5:7

Rafael Nadal - Stefanos Tsitsipas 6:4, 4:6, 6:2

Mittwoch, 18. November:

Alexander Zverev - Diego Schwartzman 6:3, 4:6, 6:3

Novak Djokovic - Daniil Medvedev 3:6, 3:6

Dienstag, 17. November:

Rafael Nadal - Dominic Thiem 6:7, 6:7

Stefanos Tsitsipas - Andrej Rublev 6:1, 4:6, 7:6

Montag, 16. November:

Novak Djokovic - Diego Schwartzman 6:3, 6:2

Daniil Medvedev - Alexander Zverev 6:3, 6:4

Sonntag, 15. November:

Dominic Thiem - Stefanos Tsitsipas 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

Rafael Nadal - Andrej Rublev 6:3, 6:4

Die Tabellen der Vorrundengruppen:

Gruppe "London 2020":

Dominic Thiem: 2:1 (Matches) Rafael Nadal: 2:1 Stefanos Tsitsipas: 1:2 Andrej Rublev: 1:2

Gruppe "Tokio 1970":

Daniil Medvedev: 3:0 Novak Djokovic: 2:1 Alexander Zverev: 1:2 Diego Schwartzman: 0:3

So können Sie die ATP Finals LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1.de