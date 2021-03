Struff stürmt weiter in Miami

vergrößernverkleinern Jan-Lennard Struff holte einen lockeren Sieg beim ATP-Masters in Miami © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Jan-Lennard Struff holt einen lockeren Sieg beim ATP-Masters in Miami und zieht in die dritte Runde ein. Alexander Zverev ist ebenfalls am Freitag gefordert.