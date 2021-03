Mega-Wirbel um Damir Dzumhur!

Der bosnische Tennis-Profi brach sein Qualifikations-Match für das ATP-Turnier im mexikanischen Acapulco gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp vorzeitig ab. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll er dem Stuhlschiedsrichter gedroht haben, ihn umzubringen. (ATP: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Herren)

Was hatte Dzumhur so ausrasten lassen? Die Nummer 125 der Welt sah beim Stand von 5:5 im ersten Satz einen Ball des Gegners ins Aus fliegen, der Schiedsrichter entschied jedoch auf Punkt für van de Zandschulp. Daraufhin ließ Dzumhur seinen Schläger fallen und ging in Richtung Netz, um sich über die Entscheidung zu beschweren.

Dzumhur geht nach Strafpunkt vom Platz

Beim Stand von 5:6 aus Sicht Dzumhurs eskalierte die Situation dann. Noch bevor ein Punkt gespielt wurde, bekam Dzumhur eine Verwarnung aufgebrummt. Er hatte sich erneut lautstark beim Schiedsrichter beschwert, dazu abfällige Gesten mit der Hand gemacht.

Dzumhur war in Folge kaum noch zu bremsen, beschwerte sich weiter, ging aber zu seiner Feldposition. Nach einem Winner zum 15:0 folgte der nächste Kommentar. Diesmal erhielt Dzumhur einen Strafpunkt. Daraufhin warf der 28-Jährige seinen Schläger weg und spielte nicht mehr weiter.

Nachdem er van de Zandschulp die Hand geschüttelt hatte, schrie Dzumhur den Schiedsrichter an. Mittlerweile war auch ein weiterer Offizieller hinzugeeilt, mit dem Dzumhur ebenfalls diskutierte. Van de Zandschulp verließ derweil den Platz.

Dzumhur bestreitet Morddrohung

Als der Schiedsrichter von seinem Stuhl herunterkam, ging Dzumhur auf ihn zu und baute sich vor ihm auf, während der Unparteiische zurückwich. Im Zuge der folgenden Diskussion soll Dzumhur dann gesagt haben: "Ich bringe dich um!"

Von der ATP gibt es bisher kein offizielles Statement, Dzumhur selbst meldete sich aber via Instagram zu Wort. Er widersprach verschiedenen Berichten, disqualifiziert worden zu sein. Stattdessen sei er freiwillig vom Feld gegangen.

Als Grund gab er die falschen Schiedsrichterentscheidungen an. Außerdem stritt der Bosnier ab, Morddrohungen dem Schiedsrichter gegenüber geäußert zu haben. Dennoch entschuldigte er sich bei seiner Familie für sein Verhalten.

Sollte er tatsächlich Morddrohungen geäußert haben, droht Dzumhur eine längere Sperre. (Kalender der ATP-Saison 2021)