Nadal sagt Turnierstart in Miami ab

Rafael Nadal nimmt nicht am ATP-Turnier in Miami teil

Tennis-Star Rafael Nadal verzichtet auf einen Start beim ATP-Turnier in Miami. Der 34-Jährige will sich auf die Sandplatzsaison in Europa fokussieren.