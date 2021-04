Tennisprofi Dominik Koepfer ist beim dritten Turnier in Serie in der ersten Hauptrunde gescheitert. Der 26-Jährige aus Furtwangen unterlag am Dienstag beim ATP-Event in Barcelona dem Franzosen Corentin Moutet mit 5:7, 2:6.

Auch bei den Masters in Miami und in Monte Carlo, bei dem er sich durch die Qualifikation gekämpft hatte, war der Weltranglisten-54. an seinen Auftakthürden hängengeblieben und konnte nicht an sein Ergebnis aus Acapulco/Mexiko anschließen. Dort war Koepfer im März erst im Halbfinale am späteren Turniersieger Alexander Zverev (Hamburg) gescheitert.