Mit seinem Wimbledonsieg hat sich Novak Djokovic bereits für die ATP Finals in Turin qualifiziert.

Der serbische Tennisstar, der in diesem Jahr auch schon die Grand-Slam-Turniere in Melbourne und Paris gewonnen hat, nimmt damit zum 14. Mal am Saisonabschlussturnier der acht Jahresbesten teil. Nach zwölf Jahren in London finden die ATP Finals in diesem Jahr erstmals in Turin (14. bis 21. November) statt.

Am Sonntag hatte der Weltranglistenerste seinen 20. Grand-Slam-Titel gewonnen, damit zog er mit den bislang gemeinsam Führenden Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) gleich. Djokovic ist der erste Spieler seit der australischen Ikone Rod Laver 1969, der die erste drei Major-Turniere eines Jahres gewinnen konnte. Bei einem zusätzlichen Sieg bei den US Open könnte er wie damals Laver den legendären Grand Slam perfekt machen.

Die ATP Finals hat Djokovic bereits fünfmal gewonnen, Rekordsieger ist Federer mit sechs Titeln. Auch Alexander Zverev, der das Turnier 2018 für sich entschied, hat gute Chancen, sich für Turin zu qualifizieren. Im Doppel sind bereits die kroatischen Wimbledonsieger Nikola Mektic und Mate Pavic sicher dabei.