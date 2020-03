Im Düsseldorfer Castello will das deutsche Davis-Cup-Team das einzige Hindernis vor der erneuten Teilnahme an der Finalwoche im November in Madrid aus dem Weg räumen.

Am Freitag und Samstag misst sich die deutsche Tennis-Auswahl dabei gegen Weißrussland. (Davis Cup: Deutschland - Weißrussland ab 16 Uhr im LIVETICKER)

Der Gewinner des Duells qualifiziert sich automatisch für die Finalwoche des neu geschaffenen Wettbewerbs. Dabei wird Jan-Lennard Struff das deutsche Team anführen. Der 29-Jährige ist sozusagen die Vertretung von Alexander Zverev, dessen Absage schon eine Weile bekannt war.

"Es wird kein leichtes Match. Deutschland ist favorisiert, aber Weißrussland ist eine Mannschaft, die sehr, sehr, kampfstark ist", schätzt der dreimalige Davis-Cup-Sieger Patrick Kühnen im exklusiven Interview mit SPORT1 die Chancen der Deutschen ein. Weiter meint der 53-jährige: "Der Davis Cup hat seine eigenen Gesetze. Jeder deutsche Spieler, der dort spielt, muss auch in Topform sein, um hier auch wirklich die Punkte für Deutschland zu gewinnen."

Kohlmann: Zverev Absage kam nicht überraschend

Die Absage von Zverev kam für Davis Cup-Teamchef Michael Kohlmann nicht überraschend. "Wir haben viel darüber gesprochen. Es war klar, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, wenn er die Turniere in Acapulco und Indian Wells spielt", erklärte er.

Ob Zverev für die Endrunde im November zur Verfügung steht, ist auch noch offen. "Erst müssen wir uns ja mal qualifizieren", erklärte Kohlmann weiter.

Sechs Mannschaften bereits qualifiziert

In Düsseldorf, wo Deutschland 1993 zuletzt den Davis Cup gewann, werden neben Jan-Lennard Struff (Warstein), Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Dominik Koepfer (Furtwangen) und das Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) das Team bilden.

In dem 2019 reformierten Wettbewerb stehen mit Russland, Großbritannien, Spanien, Kanada, Frankreich und Serbien bereits sechs der 18 Teilnehmer für die Endrunde fest.

