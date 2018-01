Kristina Mladenovic und Timea Babos haben bei den Australian Open ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel gewonnen.

Das Doppel aus Frankreich und Ungarn setzte sich im Finale souverän gegen die favorisierten Olympiasiegerinnen Jekaterina Makarowa und Jelena Wesnina aus Russland 6:4, 6:3 durch. Mladenovic hatte im Einzel ihre 15. Niederlage nacheinander kassiert.

Makarowa und Wesnina warten damit weiter auf ihren ersten Sieg in Melbourne, alle anderen Großereignisse im Doppel haben sie schon gewonnen: 2016 Gold in Rio, 2013 die French Open in Paris, 2014 die US Open in New York und 2017 in Wimbledon.