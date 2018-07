Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (die Topspiele täglich im LIVETICKER) geht in die entscheidende Phase.

Am Dienstag stehen die Viertelfinalspiele der Damen auf dem Programm - mit zweifacher deutscher Beteiligung - sowie die Fortsetzung des wegen Dunkelheit unterbrochenen Achtelfinalspiels zwischen Juan Martin del Potro und Gilles Simon.

Angelique Kerber kämpft gegen die Russin Daria Kassatkina um ihren dritten Halbfinal-Einzug in Wimbledon nach 2012 und 2016. Beim Vorbereitungsturnier in Eastbourne hatte sie dieselbe Gegnerin vor zwei Wochen knapp besiegt.

Freundinnenduell für Görges

Julia Görges bekommt es derweil mit der Niederländerin Kiki Bertens (Nr. 20) zu tun. Gegen die 26-Jährige, mit der sie gut befreundet ist, hat sie ihre bisherigen beiden Duelle - allerdings auf Bertens' eigentlichem Lieblingsbelag Sand - jeweils verloren.

In ihren Viertelfinalspielen setzten sich die deutschen Topspielerinnen jeweils in zwei Sätzen durch.

Williams trifft auf Giorgi

Weil am Montag auch die Tschechin Karolina Pliskova (Nr. 7) ausschied, sind die Top 10 der Setzliste bereits raus. Die an Nummer 11 und 13 gesetzten Kerber und Görges sind neben der Lettin Jelena Ostapenko (Nr. 12) die am höchsten notierten Spielerinnen in der Runde der letzten Acht.

Ein wichtiges Wort um den Turniersieg wird aber sicher auch die immer stärker aufspielende Serena Williams mitreden. Sie trifft am Dienstag auf Camila Giorgi aus Italien.

Die Wimbledon-Partien von heute (10. Juli 2018):

Centre Court (ab 14 Uhr):

1. Match (14 Uhr): Daria Kassatkina (Russland/ Nr. 14) - Angelique Kerber (Nr. 11) - LIVETICKER

2. Match: Serena Williams (USA/Nr. 25) - Camila Giorgi (Italien) - LIVETICKER

Court 1 (ab 14 Uhr):

1. Match (14 Uhr): Dominika Cibulkova (Slowakei) - Jelena Ostapenko (Lettland/Nr. 12) - LIVETICKER

2. Match: Kiki Bertens (Niederlande/Nr. 20) - Julia Görges (Nr. 13) - LIVETICKER

Court 2:

2. Match: Juan Martin del Potro (Argentinien/Nr. 5) - Gilles Simon (Frankreich) - Fortsetzung bei 7:6, 7:6, 5:7

Wie können Sie Wimbledon LIVE im TV verfolgen?

Das Wimbledon-Turnier ist der einzige Grand Slam, der in Deutschland nicht im Free-TV läuft. Sky überträgt alle Spiele aus Wimbledon im Pay-TV und im Livestream via Sky Go.

SPORT1 begleitet ausgewählte Spiele wie gewohnt im LIVETICKER.

Gegen wen müssen die Deutschen ran?

Damen, Viertelfinale:

Julia Görges (Nr. 13) - Kiki Bertens (Niederlande/Nr. 20)

Angelique Kerber (Nr. 11) - Daria Kasatkina (Russland/ Nr. 14)