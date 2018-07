Novak Djokovic greift am Sonntag im Finale von Wimbledon (ab 15 Uhr im LIVETICKER) nach seinem vierten Titel beim prestigeträchtigen Tennis-Turnier.

Der frühere Weltranglistenerste trifft auf den Südafrikaner Kevin Anderson, der erst zum zweiten Mal in einem Grand-Slam-Finale steht.

Beide Finalisten haben epische Halbfinals in den Knochen. Während sich Anderson im drittlängsten Match der Geschichte gegen John Isner nach 6:36 Stunden mit 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24 durchsetzte, rang Djokovic in 5:15 Stunden Rafael Nadal ebenfalls in fünf Sätzen nieder.

"Das war eines der härtesten Matches, das ich jemals gespielt habe", sagte Djokovic nach dem epischen Duell mit dem spanischen Weltranglistenersten: "Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden. Nach allem, was ich in den letzten 15 Monaten durchgemacht habe, geht mir vieles durch den Kopf. Für solche Spiele lebt man."

Djokovic führt im direkten Duell

Djokovic, der nach Verletzungen und einer anhaltenden Formkrise im Mai sogar erstmals seit zwölf Jahren aus den Top 20 der Weltrangliste gefallen war, hat nun die Chance auf seinen 13. Grand-Slam-Titel, den ersten seit dem Gewinn der French Open 2016.

Die Bilanz gegen Anderson spricht dabei für den 31-Jährigen, von bislang sechs Duellen mit dem Weltranglistenachten hat Djokovic nur das erste im Jahr 2008 verloren. Mit einem Triumph an der Church Road könnte Djokovic auch in die Top-10 der Weltrangliste zurückkehren.