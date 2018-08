Alexander Zverev (21) ist erstmals in seiner Karriere in die dritte Runde der US Open eingezogen. Der gebürtige Hamburger setzte sich auch in seinem zweiten Match ohne Satzverlust durch, gegen den 15 Jahre älteren Nicolas Mahut gewann Zverev 6:4, 6:4, 6:2.

Am Samstag spielt der an Position vier gesetzte Zverev entweder gegen Philipp Kohlschreiber (Augsburg) oder Matthew Ebden (Australien) um den Einzug ins Achtelfinale. (Spielplan US Open)

Zverev: "Alles, was zählt"

"Ich bin weiter, ich bin in der dritten Runde. Das ist alles, was zählt. Wie ich da hingekommen bin, ist unwichtig", sagte Zverev bei Eurosport und lobte seinen Gegner: "Nicolas ist ein starker Spieler. Er weiß, wie man auf der großen Bühne spielt."