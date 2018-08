Für Mona Barthel hat sich der Traum von einer Teilnahme an den diesjährigen US Open in New York auf den letzten Drücker doch noch erfüllt. (Alle Infos zu den US Open)

Nachdem die 28-Jährige zunächst in der letzten Qualifikationsrunde des Dameneinzel an der US-Amerikanerin Francesca Di Lorenzo glatt in zwei Sätzen mit 4:6 und 2:6 gescheitert war, profitierte sie nun von der Absage der Rumänin Mihaela Buzarnescu.

Barthel, aktuell auf Platz 111 in der Weltrangliste notiert, rückte als Lucky Loserin ins Hauptfeld von Flushing Meadows nach und trifft in der ersten Runde in der Nacht zum Dienstag auf das tchechische Talent Marketa Vondrousova.

