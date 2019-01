Wenn am Montag die Australian Open 2019 (tägl. im LIVETICKER) beginnen, werden bei den Damen die Hoffnungen vieler deutscher Fans wieder einmal auf Angelique Kerber liegen.

Kein Wunder, schließlich ist Kerber die Nummer 2 der Welt und dreimalige Grand-Slam-Siegerin. Dazu ist Deutschlands Nummer eins zweifelsohne auf der leichteren Seite des Draws. (Alle Infos zu den Australian Open)

Zwar ist gerade die von Kerbers Ex-Coach Torben Beltz trainierte Kroatin Donna Vekic, auf die Kerber in Runde 3 treffen könnte, nicht zu unterschätzen – doch noch mehr sollte Kerber eine Landsfrau fürchten: Julia Görges.

Görges ist in der Form ihres Lebens

Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe ist in der Form ihres Lebens und reist nach der Titelverteidigung in Auckland mit reichlich Selbstvertrauen im Gepäck an. So darf sie durchaus zu den Geheimfavoritinnen gezählt werden.

Das war nicht immer so: Nachdem Görges beim WTA-Turnier in Stuttgart 2011 mit dem Final-Sieg gegen die damalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki den größten Erfolg ihrer Karriere eingefahren hatte, geriet ihre Karriere ins Stocken.

Nach frühen Niederlagen fiel sie 2014 sogar zwischenzeitlich aus den Top 100. Ende 2015 entschied sie sich schließlich für einen Neuanfang und trennte sich nach sieben gemeinsamen Jahren von ihrem Trainer Sascha Nensel. Ihren Lebensmittelpunkt verlegte sie von Hannover ins bayerische Regensburg.

Görges wagt Neuanfang mit neuem Team

Ihr neuer Trainer wurde Michael Geserer, der sie bereits seit 2014 beim Bundesligisten Rot-Blau Regensburg trainiert hat. Für ihre Fitness holte sie sich zusätzlich Florian Zitzelsberger als Physiotherapeuten und Athletiktrainer ins Boot, der inzwischen auch ihr fester Freund ist.

"Ich hatte vorher ja auch Erfolg, aber anders. Ich wollte einfach eine neue Stimme hören. Mit einem neuen Team. Ich wusste, dass ich das Potenzial habe. Und ich wollte es wiederfinden und ganz ausschöpfen", begründet Görges ihre Entscheidung.

Mit ihrem neuen Team legte Görges in Sachen Fitness zu, agierte auf dem Platz variabler und vor allem in wichtigen Momenten nervenstärker. So können Gegner gegen sie 2018 nur jede dritte Breakchance nutzen. Ähnlich aufschlagstarke Spitzenspielerinnen wie Serena Williams, Naomi Osaka oder Karolina Pliskova schneiden hier klar schlechter ab.

Unerreichbar ist Görges auch in einer anderen Statistik: Sie ist die Ace Queen der WTA. Knapp 500 Asse schlug sie 2018 in 68 Partien, das sind mehr als sieben Asse pro Match. Obendrein gewinnt sie fast 74 Prozent ihrer Punkte über den ersten Aufschlag - nur Serena Williams ist noch minimal besser.

Deutlich mehr Turniersiege als Kerber zuletzt

Mit diesem Rüstzeug ausgestattet gewann die Deutsche seit Oktober fünf Turniere. Zum Vergleich: Bei Kerber waren es im gleichen Zeitraum nur zwei. Ein weiterer Höhepunkt war Wimbledon, als Görges erst im Halbfinale an Serena Williams scheiterte.

Für Görges war der Druck in ihrem allerersten Grand-Slam-Halbfinale - noch dazu gegen Tennis-Superstar Serena Williams - einfach zu groß. Doch diese Erfahrung sollte ihr helfen, um in Melbourne den nächsten Schritt zu gehen.

Damit das funktionieren kann, wird Görges sehr wahrscheinlich Kerber aus dem Weg räumen müssen. Gegen ihre Fed-Cup-Kollegin hat sie eine 1:2-Bilanz. Das letzte Aufeinandertreffen gab es allerdings 2012, daher hat die Head-to-Head-Bilanz in diesem Fall wenig Aussagekraft.

Görges denkt noch nicht an deutsches Duell

Görges verschwendet laut eigener Aussage sowieso noch keine Gedanken an ein mögliches Duell mit Kerber. "Ich schaue auf mein Match am Montag, nicht weiter. Das bringt mir nichts", sagte Görges vor ihrer Auftaktpartie gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins (1 Uhr).

Das ist sicher auch die richtige Einstellung. Doch sollte es Görges gelingen, ihre Form der letzten Wochen zu bestätigen, scheint das deutsche Traum-Achtelfinale definitiv möglich - und mehr.