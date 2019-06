Die Karriere von Rafael Nadal zum Durchklicken:

Rafael Nadal peilt am Sonntag bei den French Open seinen zwölften Titel in Roland Garros an. Mit 33 Jahren ist der Spanier so dominant wie selten zuvor, vor allem auf Sand wirkt Nadal geradezu unschlagbar.

Allerdings prägten auch bittere Niederlagen und Verletzungen die unvergleichliche Karriere von Nadal.

SPORT1 zeigt die Bilder seiner unglaublich erfolgreichen Karriere.