Die besten Grand-Slam-Spieler der Geschichte zum Durchklicken:

Nächster Meilenstein für Roger Federer in seiner glorreichen Karriere. Mit dem Halbfinal-Einzug in Wimbledon gelang ihm der 100. Sieg auf dem "heiligen Rasen" an der Church Road.

Mit dieser Marke ist der Schweizer der erfolgreichste Athlet bei einem einzelnen Grand-Slam-Turnier überhaupt.

SPORT1 stellt die 20 besten Siegbilanzen bei Grand-Slam-Turnieren vor.