Am siebten Tag des traditionsreichen Tennisturniers in Wimbledon werden die ersten Fahrscheine fürs Viertelfinale vergeben.

Bei den Herren ist Novak Djokovic im Einsatz, bei den Damen sind mit Karolina Pliskova und Simona Halep die Plätze zwei und drei der Weltrangliste vertreten.

Halep gegen Wunderkind Gauff

In ihrem Achtelfinal-Duell bekommt es die Weltranglisten-Dritte Halep mit US-Wunderkind Cori Gauff zu tun. Die 15-Jährige hatte bereits in der ersten Runde die ehemalige Weltranglisten-Erste Venus Williams aus dem Verkehr gezogen. Spätestens nach ihrem Comeback-Erfolg gegen die Slowenin Polona Hercog ist Gauff in aller Munde.

Anzeige

Die Zweite der Tennis-Damenwelt, Karolina Pliskova, spielt gegen ihre Landsfrau Karolina Muchova. Im Sechzehntelfinale hatte sich Pliskova zuvor gegen die Taiwanesin Su-Wei Hsieh in drei Sätzen durchgesetzt. (SERVICE: WTA-Weltrangliste im SPORT1-Datencenter)

Djokovic gegen Humbert gefordert

Nachdem Superstar Novak Djokovic aufgrund seiner Haltung zum wegen Körperverletzung angeklagten Ex-Profi Justin Gimelstob in Kritik geraten war, versucht der Serbe nun wieder positive Schlagzeilen zu schreiben. Im Achtelfinale trifft er nun auf den 21-jährigen Franzosen Ugo Humbert. (SERVICE: ATP-Weltrangliste im SPORT1-Datencenter)

Die Top-Spiele am Montag in Wimbledon

Centre Court ab 14 Uhr:

Spiel 1: Joao Sousa - Rafael Nadal im LIVETICKER

Spiel 2: Johanna Konta - Petra Kvitova im LIVETICKER

Spiel 3: Matteo Berrettini - Roger Federer im LIVETICKER

Court 1 ab 14 Uhr:

Spiel 1: Serena Williams - Carla Suárez-Navarro im LIVETICKER

Spiel 2: Simona Halep - Cori Gauff im LIVETICKER

Spiel 3: Novak Djokovic - Ugo Humbert im LIVETICKER

Court 2 ab 12 Uhr:

Spiel 1: Ashleigh Barty - Alison Riske im LIVETICKER

Spiel 2: Karolina Muchova - Karolina Pliskova im LIVETICKER

Spiel 3: Kei Nishikori - Michail Kukushkin im LIVETICKER