Wimbledon: Struff erneut in Runde 3

vergrößernverkleinern Jan-Lennard Struff steht in Wimbledon in Runde drei © Getty Images

Wimbledon liegt ihm: Jan-Lennard Struff steht auch in diesem Jahr wieder in der 3. Runde der All England Championships. Einem US-Amerikaner lässt er keine Chance.