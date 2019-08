US Open: Spielplan des 1. Tages

vergrößernverkleinern Novak Djokovic nach seinem Triumph bei den US Open 2018 © Getty Images

Bei den US Open will Alexander Zverev endlich wieder angreifen. In der ersten Runde bekommt er es mit Radu Albot zu tun. Angelique Kerber trifft auf Kristina Mladenovic.