Alexander Zverev steht in der 3. Runde der US Open

New York City - Am sechsten Tag der US Open sind drei Deutsche am Start. Außerdem kommt es zum Duell zwischen Wunderkind Gauff und Nr. 1 Naomi Osaka. Die Partien des Tages.